الاقتصاد

«كير الدولية»: ترسية مشروع مع وزارة الداخلية بـ34.21 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كير الدولية استلام خطاب الترسية أمس، لمشروع توريد وتركيب أجهزة الاتصالات لعدد من المواقع التابعة لوزارة الداخلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بنحو 34.218 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-05-26 الموافق 2024-11-28.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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