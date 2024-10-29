شكرا لقرائتكم خبر عن «كير الدولية»: ترسية مشروع مع وزارة الداخلية بـ34.21 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كير الدولية استلام خطاب الترسية أمس، لمشروع توريد وتركيب أجهزة الاتصالات لعدد من المواقع التابعة لوزارة الداخلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 34.218 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-05-26 الموافق 2024-11-28.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 34.218 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-05-26 الموافق 2024-11-28.