شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «النايفات» تفقز إلى 38.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ونوهت بوجود فرق بسيط في صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة وتحسن أنشطة التحصيل من الديون المشطوبة. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة النايفات للتمويل في الربع الثالث من 2024 بنسبة 103.4% إلى 38.9 مليون ريال، مقابل 19.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة وتحسن أنشطة التحصيل من الديون المشطوبة.ونوهت بوجود فرق بسيط في صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة وتحسن أنشطة التحصيل من الديون المشطوبة.