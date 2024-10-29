شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت جديدة لمقيمي العقارات المنزوعة ملكيتها.. تعرف على التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل



وتهدف الآلية الجديدة إلى تحقيق المزيد من العدالة والشفافية في تحديد المكافآت، حددت الهيئة آلية المكافآت وأعمال المقيّم المعتمد في لجان التقدير، إذ تعتمد آلية تحديد مكافآت المقيمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية. الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن عزمها تعديل آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، ودعت المختصين للمشاركة في استطلاع رأي حول التعديلات المقترحة.وتهدف الآلية الجديدة إلى تحقيق المزيد من العدالة والشفافية في تحديد المكافآت، حددت الهيئة آلية المكافآت وأعمال المقيّم المعتمد في لجان التقدير، إذ تعتمد آلية تحديد مكافآت المقيمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية.





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أوضحت الهيئة أن مكافأة المقيّم المعتمد تكون عن كل عقار يشارك في تقديره كالتالي 6 آلاف ريال للمزارع و5 آلاف لعقار مدر للدخل و4 آلاف لعقار غير مدر للدخل و3 آلاف لأرض فضاء وذلك لمساحات 5000 متر مربع فأقل.

واعتمدت الهيئة مكافأة المقيم لتكون 8 آلاف ريال للمزارع و6 آلاف لعقار مدر للدخل و5 آلاف لعقار غير مدر للدخل و4 آلاف لأرض فضاء وذلك لمساحات 5000 متر مربع إلى 50 ألف متر مربع.

وحددت المكافأة لتكون 10 آلاف ريال للمزارع و8 آلاف لعقار مدر للدخل و7 آلاف لعقار غير مدر للدخل و6 آلاف لأرض فضاء وذلك لمساحات 50 ألف متر مربع إلى 100 ألف متر مربع.

وأقرت الهيئة مكافأة المقيم لتكون 12 ألف ريال للمزارع و10 آلاف لعقار مدر للدخل و8 آلاف لعقار غير مدر للدخل و7 آلاف لأرض فضاء وذلك لمساحات أكثر من 100 ألف متر مربع.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الهيئة لتطوير قطاع تقييم العقارات في المملكة، وضمان حصول المقيّمين المعتمدين على مكافآت عادلة ومحفزة تعكس جهودهم وخبرتهم.