شكرا لقرائتكم خبر عن 71.86 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط قليلًا اليوم بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة بدعم من خطة أمريكية لشراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، بينما واصل المستثمرون التركيز على التطورات في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا أو 0.6 %إلى 71.86 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا أو 0.7 % إلى 67.83 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفضت العقود الآجلة للخامين القياسيين 6 بالمائة أمس، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر.

وقالت الولايات المتحدة أمس الاثنين إنها تسعى للحصول على ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي للتسليم حتى مايو من العام المقبل، في عملية شراء لن تترك للحكومة سوى القليل من المال لشراء كميات أخرى حتى يوافق المشرعون على إتاحة المزيد من الأموال.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، تقريرها غدًا الأربعاء.



