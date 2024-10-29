شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس نديم إلياس رئيساً للمجلس التصديري للطباعة والتغليف لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 11:12 ص
أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم لتشكيل هيئة المكتب تنفيذاً لقرار وزير التجارة رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية في دورتها الجديدة.
واسفرت الانتخابات عن فوز المهندس نديم إلياس رئيساً للمجلس لمدة 3 سنوات وأدهم الشاذلي أمين الصندوق وشريف العلم وأحمد محمد رشاد وكيلا المجلس .
وتضمن تشكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية الجديد كل من نديم إلياس – أحمد جابر - سمير البيلي - هاني قسيس - حسن عاكف – رياض الكيلاني – أحمد رشاد – إسعاد يونس – شريف المعلم – أدهم الشاذلي – يوسف حسين شاهين
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