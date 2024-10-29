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وتضمن تشكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية الجديد كل من نديم إلياس – أحمد جابر - سمير البيلي - هاني قسيس - حسن عاكف – رياض الكيلاني – أحمد رشاد – إسعاد يونس – شريف المعلم – أدهم الشاذلي – يوسف حسين شاهين

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم لتشكيل هيئة المكتب تنفيذاً لقرار وزير التجارة رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية في دورتها الجديدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس نديم إلياس رئيساً للمجلس التصديري للطباعة والتغليف لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية