وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة تقنين أوضاع الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - "الشربيني" يوجه بسرعة إنجاز ملفات تقنين الأوضاع لخلق مجتمعات عمرانية مخططة تلبي احتياجات المواطنين

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنظومة تقنين الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، وموقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالأراضي المضافة، واستقبال طلبات توفيق الأوضاع من المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، وذلك من خلال تقارير دورية، ونتائج جولات تفقدية.



ووجه المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدءوبة للمشروعات الجاري تنفيذها بمناطق الأراضي المضافة لكردون عددٍ من المدن الجديدة، وسرعة إنجاز الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع للمواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، والتيسير عليهم، لسرعة تنمية تلك المناطق بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تلبي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين بهذه المدن.



وفي هذا الإطار، تفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، مشروعات المرافق للأراضي المضافة بمنطقة الأمل "سابقا" بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، والشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.



وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لمشروع الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى، وأعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ – ٥٠٠م2) بمنطقة الأمل، واطَّلعوا على الموقف التنفيذي للأعمال المتعلقة بشبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أهمية سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.



واستمع "إسماعيل" إلى آراء المهندسين والفنيين حول التحديات التي قد تواجه سير العمل، وناقش معهم الحلول الممكنة لضمان تحقيق معايير الجودة العالية في التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للمشروعات، مؤكداً أهمية التعاون المستمر، حيث إن مشروعات ترفيق الأراضي المضافة تعد جزءًا أساسيًا من الجهود المستمرة نحو إنجاز ملف التقنين للأراضي المضافة، والالتزام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.



وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين في جهاز مدينة العبور، وذلك لتقييم سير العمل في المركز، والتأكد من تطبيق وتعزيز التعاون بين فريق العمل في المركز لتسهيل إجراءات التقنين وضمان سرعة الإنجاز.



وناقش رئيس جهاز مدينة العبور، مع الموظفين التحديات التي تواجههم، وسبل تحسين الأداء، وأبدى اهتمامًا بتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين، بجانب متابعة سير العمل بالأمانات الفنية المسئولة عن فرز ومراجعة طلبات كيانات الأراضي المضافة.



ووجه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من فرز وإعداد المحاضر القانونية والعقارية للطلبات ليتم الإعلان عن أسماء العملاء ونشر أسمائهم على الصفحة الرسمية للجهاز لاستكمال الإجراءات.



كما استمع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى تساؤلات واستفسارات عدد من المواطنين، حيث أكد أن الجهاز يبذل جهودًا كبيرة في مراجعة البيانات وتدقيقها مع التركيز على تسلسل الملكيات والمساحات المقدمة حرصًا على حقوق المواطنين وملكياتهم، والتأكد من دقة المعلومات وسلامة الإجراءات مع التنبيه على سرعة إنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن.



وفي السياق ذاته، تابع الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، موقف تنفيذ طريق R3 بطول 5.8كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولاً إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.



واطَّلع على موقف أعمال عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 800 مم لتمرير المياه إلى المساحات المضافة للمدينة، تمهيداً لتسليم الأراضي للمواطنين.