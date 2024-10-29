شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء 83 جنيها للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر في مصر، بعد هبوط بحوالي 5 جنيهات في الفراخ البيضاء حيث بلغ سعر الكيلو 70 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة.

ويسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 70 إلي 71 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 83 جنيها الي 86 جنيهاً وفق كل محافظة.

في المقابل سجل البيض الأبيض 160 جنيهًا والبلدي 125 جنيهًا و160 جنيهًا للبيض الأحمر.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 91 و92 جنيها بالمزرعة خلال هذا الأسبوع، كما استقر سعر الكتكوت الابيض عمد 39 جنيها والبلدي 26 جنيهاً.