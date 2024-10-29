شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يتيح بطاقات مسبقة الدفع لإجراء جميع خدمات الدفع الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

تتيح الهيئة القومية للبريد، إمكانية شراء بطاقات مسبقة الدفع و استقبال التحويلات الحكومية من خلالها وإجراء جميع خدمات الدفع الالكتروني من خلالها وسداد الفواتير والسحب والايداع من خلال ماكينات الصراف الآلي.

بطاقة ايزي بايEasy pay

تتيح البطاقة الذكية تحويل الأموال بعدة طرق مختلفة، وفي عمليات الدفع على الإنترنت في المشتريات المختلفة، ويمكن استخراجها من خلال مكاتب البريد المصري بناء على بيانات بطاقة الرقم القومي.

مزايا الخدمة

يمكن تفعيل وشحن البطاقة من خلال مكاتب البريد عبر ماكينات POS

الشراء المباشر من خلال مواقع التجارة الإلكترونية

الشراء محلياً أو خارج مصر

السحب النقدي محلياً او خارج مصر

السداد للمدفوعات والفواتير

إضافة تطبيق EASYPAY عبر الهاتف ويوفر إرسال واستقبال الحوالات الفورية وسداد الفواتير.

وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب فى 2018 لتصل إلى 4850 مكتب بريد؛ وذلك في إطار خطة تطوير مكاتب البريد والتى تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصري وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.

حققت هيئة البريد فائضا ماليا خلال عام 2022 يقارب 4 مليارات جنيه. واستحدثت مكاتب متنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلًا عن نشر الأكشاك البريدية حيث تم إنشاء 300 مكتب بريد و100 مكتب متحرك.