شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة مصنعى السيارات: انفراجة بالقطاع فى مصر بسبب "بريكس".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد سعد، أمين عام لرابطة مصنعي السيارات، عضو بلجنة السيارات بالإتحاد العام للغرف التجارية أن العام الجاري 2024 سيشهد إنفراجة كبيرة بالإقتصاد المصري بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص بعد دخول مصر إتفاقية "بريكس" رسميا وإمضاء العديد من الإتفاقيات التي بدورها ستنعش قطاعات صناعية وتجارية متنوعة .

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات في تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه ينصح أي شخص غير مضطر لشراء السيارة حاليا أن يؤجل هذا القرار، مؤكدا أنه يتوقع أن يكون لإتفاقية "بريكس" تأثيرا كبيرا في أسعار السيارات.

وأوضح "سعد" إنه يوجد إرتفاع ملحوظ في نسبة السيارات "المجمعة" محليا العام الماضى 2023، معللا ذلك بقلة السيارات "المستوردة" نظرا لتقليص حصص الوكلاء من الشركات الأم المتنوعة، وتوقع أيضا أن السوق المحلي سيشهد إنفراجة قوية خاصة مع دخول ماركات صينية عديدة تناسب مختلف شرائح العملاء فى مصر .

يذكر أن مبيعات "المركبات المجمعة" محلياً قد سجلت بيع حوالي 4,790 وحدة، وذلك خلال النصف الأول من 2024 طبقا لتقرير "اميك" مجلس معلومات سوق السيارات.