شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مبسطة لتحويل السيارة للغاز الطبيعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

عدد من الإجراءات المبسطة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى تتضمن عدد من الأوراق المطلوبة للتعاقد لتحويل السيارات للغاز الطبيعى كوقود كانت كالتالى:

1-الرقم القومى .

2-رخصة السيارة "سارية".

3-إيصال مرافق سارى.

أما فيما يتعلق بأهم مميزات استخدام الغاز الطبيعى كوقـود للسيـارات أنه اقتصادي يحقق عائد اقتصــادي لمالكــي السيــارات عند تحويـل سياراتهـم وذلك من خـلال الوفر الناتــج من استخــدام الغـاز بدلاً من الوقـود السائـل كما نظيف ويحافظ على البيئة وخالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية ويعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق كما أنه آمــن غيــر سـام وهو أخــف من الهــواء فإذا مــا تســرب فإنــه يتصــاعد إلى أعلــى.

وكذلك منظومة الأمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة واسطوانــــة الغـــاز الطبيعــــي مصممــــة وفقـــاً لأحـــــدث الاشتراطات العالميـــة لتحمـــــل الضغـــوط العاليـــة والصـدمـات ومتوافر حيث تتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات.