شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قطعة أرض لمزرعة رياح أول مصنع أمونيا بشراكة قطاع الأعمال والخاص والان مع تفاصيل الخبر

تم تحديد قطعة أرض قريبة من ساحل خليج السويس، لتكون مزرعة رياح لأول مصنع أمونيا بالشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وهذا الأمر يمثل الخطوة الأخيرة نحو تدشين مصنع الامونيا الخضراء بالسويس بحسب المصادر .

وكشف المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن أضخم مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بقطاع الأعمال العام وبشراكة القطاع الخاص سينطلق بعد تخصيص قطعة الأرض والتي من المتوقع أن يتم الفترة المقبلة وتدشين مزرعة الرياح فيها على نفقة المستثمر.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من خلال شركة النصر للأسمدة بالسويس اتفاق شراكة مع شركة بنشمارك باور لإنتاج 1000 طن في اليوم من الأمونيا الخضراء باستخدام تكنولوجيا kbr بالإضافة إلى إنشاء محطة الطاقة النظيفة طاقة الرياح بقدرة 400 ميجا وات، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع.

أضاف عماد الدين مصطفى فى تصريحات سابقة ل" الخليج 365" أن المشروع سبق وحصل على الموافقة البيئة المبدئية من جهاز شئون البيئة، كما حصل على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة على تأسيس الشركة المالكة للمشروع في منطقة حرة خاصة.

وكذلك الموافقة المبدئية للبنك المركزي الأمريكي للتصدير والاستيراد على تمويل الشق المقترض من التكاليف الاستثمارية للمشروع وقدرها 847 مليون دولار.

وأشار رئيس القابضة الكيماوية، إلى أنه صدرت موافقة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على منح المشروع‏ أرض بميناء الأدبية بعتاقة ؛لإقامة خزان للأمونيا الخضراء لتخفيض وقت تحميل السفن، كما تم مخاطبة محافظة السويس للموافقة على مسار خط الأنابيب الرابط بين موقع المشروع بعتاقة، وخزان المنتج من الأدبية، ولا يتبقي إلا ورود الموافقة على تخصيص قطعة أرض لصالح المشروع بمنطقة الزعفرانة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح.



