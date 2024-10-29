شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة: "أبو ظبى القابضة" تطلب الاستحواذ على 3 شركات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقي الجهاز 3 طلبات للموافقة على استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة "إي دي كيو"، من خلال شركة ألفا أوركس ليمتد المنشأة بغرض الاستحواذ، على 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، وعلى 30% من أسهم شركة المصرية لانتاج الايثيلين ومشتقاته Ethydco، و35% من أسهم شركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب).

وتعمل شركة إي دي كيو في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والأغذية والزراعة والرعاية الصحية ومقاطع الصلب والكابلات والخدمات المالية، وتعمل شركة الحفر المصرية في قطاع البترول والغاز الطبيعي في مجال توفير خدمات حقول النفط (Oil field services) لشركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتقدم خدمات الحفر البحري وخدمات صيانة وإصلاح الآبار القائمة، أما شركة اثيدكو فهي تعمل في أسواق تطبيقات البوليثيلين وتطبيقات البيوتادين المطاط، كما تعمل شركة إيلاب في أسواق الإلكيل بنزين الخطى وألكيل بنزين عالي الثقل.

وقررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتاريخ 13 أكتوبر 2024 الموافقة على 6 تركزات اقتصادية جديدة أهمها استحواذ شركة أنجلوجولد أشانتي بي إل سي على 100% من أسهم شركة سنتامين بي إل سي، وإنشاء شركة بريتش بتروليوم اكسبلوريشن اوبريتينغ كومباني ليمتد وشركة أدنوك الدولية المحدودة لمشروع مشترك يعمل في مجال استكشاف، واستخراج وتوريد الغاز الطبيعي.