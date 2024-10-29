شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات سيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن ماركة "شيفورلية" استطاعت أن تحصد المركز الأول من حيث السيارات الأعلي ترخيصا خلال شهر سبتمبر 2024 بواقع 877 سيارة .

وجاء في المركز الثاني ماركة "إيسوزو" بواقع 106 سيارات، وفي المركز الثالث ماركة "تويوتا" بواقع 76 سيارة، وفي المركز الرابع ماركة "مرسيدس" بواقع 74 سيارة، المركز الخامس ماركة جى ام سى بواقع 52 سيارة .



يذكر أن السيارات النقل المرخصة خلال نفس الفترة بلغ عددها 1432 سيارة من بينها 26 سيارة نقل موديل 2021 و130 موديل 2022 و 110 سيارة نقل موديل 2023و110 سيارة موديل 2024و725 موديل 2025 .