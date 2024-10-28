شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها خدمات النقل والشحن والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، وصعد قطاعا الموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.7%، 0.5%، على التوالي، وقفزت قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 0.1%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، وانخفض قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، ونزل قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.002 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.95%، والعرب على 6.57%، واستحوذت المؤسسات على 30.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 83.6 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، 264.3 ألف جنيه، 170.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 105.8 مليون جنيه، 194.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38125 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13506 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7916 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11124 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8202 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1809 نقطة.