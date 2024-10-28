شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الإثنين 28-10-2024.. تراجع مؤشرات البورصة هامشيًا بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الأثنين 28-10-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها عودة خدمة فيسبوك إلى طبيعتها بعد عطل تعرضت له أدى لعدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى الصفحات الخاصة بهم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

خدمة فيسبوك تعود لطبيعتها بعد عطل تقنى أدى لصعوبات فى وصول مستخدمين لصفحاتهم

عادت خدمة فيسبوك إلى طبيعتها بعد عطل تعرضت له أدى لعدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى الصفحات الخاصة بهم، وفقا لما أكده مسؤول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم السابع.

سعر الذهب فى مصر يتراجع 20 جنيهاً والجرام عيار 21 يسجل 3720 جنيها

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين بالتعاملات الصباحية فى مستهل تعاملات الأسبوع عقب تراجع بحوالي 20 جنيهاً بسوق الصاغة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 3720 جنيهاً للجرام.

غرفة السياحة تطالب الشركات بسداد رسوم حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعضائها من الشركات الراغبة في التقدم لقرعة الحج السياحي وتنظيم الحج هذا العام سداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض)، يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات التي تجريها الغرفة لموسم الحج وضمان تقديم أفضل خدمة لحجاج السياحة.

وزير الاستثمار يلتقى أعضاء صندوق مصر السيادى لبحث سبل تعظيم العائد من أصول الدولة

اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أعضاء صندوق مصر السيادي، واستعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.

وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص بالقاهرة دعم مشروع الربط الكهربائى بين البلدين

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بولي يوانو سفيرة دولة قبرص لدي القاهرة، بحضور المستشار التجاري بالسفارة جورج فوكاس وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات فى مجالات الطاقات المتجددة.

72.97 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد عدم تأثر المنشآت النفطية الإيرانية بالهجمات الإسرائيلية، ما هدأ المخاوف من حدوث اضطراب كبير في الإمدادات النفطية.

تراجع مؤشرات البورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الإثنين بضغوط مبيعات أجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.