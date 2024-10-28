شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة بيونيرز للوقاية والتعقيم بقيمة 5.1 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة بيونيرز للوقاية والتعقيم، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1040 سهم بقيمة 5.1 مليون دولار، وصفقة على شركة الظنانة بلاست للصناعات الدقيقة بحجم تداول 2600 سهم بقيمة 1.3 مليون دولار، وصفقة على شركة كراون للاستثمارات والتنمية السياحية والعقارية بحجم تداول 1187 سهمًا بقيمة 3.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 244 ألف سهم بقيمة أكثر من 16.7 مليون عبر تنفيذ 70 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.002 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.95%، والعرب على 6.57%، واستحوذت المؤسسات على 30.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 83.6 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، 264.3 ألف جنيه، 170.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 105.8 مليون جنيه، 194.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38125 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13506 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7916 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11124 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8202 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1809 نقطة.