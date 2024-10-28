شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك العربي الوطني بـ30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة شور العالمية للتقنية اتفاقية التسهيلات الإئتمانية (المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك العربي الوطني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التوقيع واستلام نسخة الشركة، والحصول على التمويل، اليوم الإثنين 25-04-1446م الموافق 28-10-2024م.
وأضافت أن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 30 مليون ريال، فيما تستهدف من التمويل: تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التوقيع واستلام نسخة الشركة، والحصول على التمويل، اليوم الإثنين 25-04-1446م الموافق 28-10-2024م.
وأضافت أن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 30 مليون ريال، فيما تستهدف من التمويل: تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.