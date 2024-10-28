شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل فى مبادرة "شباب مصر الرقمية".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يُعلن المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التسجيل في مبادرة "شباب مصر الرقمية – مصر تصنع الإلكترونيات" منحة الأربعة أشهر، تقدم المبادرة عدة مسارات، منها الإلكترونيات والأنظمة المُدمجة، البنية التحتية للشبكات وعوامل التمكين، والأمن السيبراني، وآلية DevOps، وهندسة الاتصالات، وهندسة البرمجيات.

وتهدف المبادرة إلى سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، من خلال شراكة وثيقة مع أكثر من 60 شركة عالمية ومحلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف الخريجين خلال الخمس سنوات الماضية. كما يوفر البرنامج فرصًا للتدريب العملي مع خبراء في المجالات المختلفة، والمعدات والأدوات اللازمة لتطوير المشاريع الإلكترونية، بالإضافة إلى فرص للتعلم والتفاعل مع شبكة من المبتكرين والمهندسين المحترفين.

وكذلك يتضمن شهرًا من التدريب العملي داخل الشركات الرائدة في هذه المجالات ويوفر المعهد وسائل لنقل المتدربين لمقرات المعهد خلال فترة التدريب.

يبدأ التدريب يوم 23 نوفمبر، وآخر موعد للتسجيل يوم 8 نوفمبر.



