شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة قدوة-تك تحتفل بتخريج دفعة جديدة من السيدات فى برنامج التسويق الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

عُقدت الاحتفالية الختامية للبرنامج التدريبي حول التسويق الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي الذي استهدف رائدات الأعمال، بالتعاون مع شركة مصر للسياحة وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة.

وخلال الاحتفالية، تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المصرية، من خلال تعزيز قدراتهن التنافسية وبناء مهاراتهن الرقمية، في إطار خطط الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار التعاون المستمر المبادرة وشركائها. وتضمّن البرنامج خلال العام الماضي تخريج دفعة من مستفيدات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، كما تم اختيار سيدتين حصلتا على لقب "قدوة العام" في الحفل السنوي للمبادرة لعام 2022.

وفي نفس السياق، تم تدريب 31 موظفًا من شركة مصر للسياحة على مهارات التسويق الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. وقد التحقت 6 سيدات متميزات ببرنامج المهارات الرقمية المتقدمة للتدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم المنتجات والإنتاج والتسويق.

هذا ويستهدف التعاون تعزيز القدرات الرقمية للعاملات في الهيكل الإداري بشركة مصر للسياحة، من خلال إعداد وتنفيذ خطط التسويق الرقمي باحترافية، مما يدعم بناء وتفعيل استراتيجيات الشركة التسويقية على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت الاحتفالية أيضًا عرض ومناقشة المشاريع الخاصة بالسيدات المستفيدات، مما أتاح لهن الفرصة لاستعراض منتجاتهن وأفكارهن والتصميمات المبتكرة التي طورنها باستخدام التطبيقات التكنولوجية. وفي ختام الفعالية، تم تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

وجدير بالذكر أن مبادرة قدوة-تك تحرص على تمكين المرأة وتهيئتها لمرحلة التحول الرقمي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية. وتبذل الوزارة جهودًا لتهيئة كافة فئات المجتمع لمرحلة التحول الرقمي، وتعزيز استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل هذه الجهود دعم قدرات المرأة والشباب في المجالات الرقمية وإدارة الأعمال والمشروعات، وتعزيز قدراتهم في التسويق للمنتجات والخدمات باستخدام أحدث التطبيقات والأدوات التكنولوجية.