شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجنوب» تدعو المساهمين إلى إيداع شهادات الاستثمار في محافظهم والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

أخبار متعلقة انخفاض أرباح «زهرة الواحة» إلى 4 ملايين ريال في الربع الثالث مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين الدمام - شريف احمد - دعت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى إيداع شهادات الأسهم بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك التي يتعاملون معها.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن بالنسبة للمساهمين، الذين ليس لديهم محافظ استثمارية عليهم مراجعة البنوك المحلية وفتح محفظة استثمارية لإيداع شهادات الأسهم بها وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية.ودعت الشركة مساهميها الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة لم يتم استلامها حتى الآن نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو لعدم ايداع الشهادات في المحافظ أو عدم تحديث حساباتهم البنكية أو عدم صحة عناوينهم وأرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية أو أي أسباب أخرى بالتواصل مع الشركة.