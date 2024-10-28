شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «زهرة الواحة» إلى 4 ملايين ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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وتضمنت الأسباب: ارتفاع الارباح من الاستثمارات بالقيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وانخفاض تكاليف التمويل، وانخفاض الزكاة.

ويعود سبب الانخفاض فى صافى ربح الشركة خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى، ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية، وارتفاع مخصص خسائر الانخفاض فى قيمة ذمم مدينة تجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع الزكاة بسبب فرق الربط الزكوى عن الأعوام 2019م و2020م و2023م. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 43.4% إلى 4.057 مليون ريال، مقابل 7.164 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض فى صافى ربح الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية، وارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع الزكاة بسبب فرق الربط الزكوى عن عام 2023.ويعود سبب الارتفاع فى صافى ربح الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع المبيعات، وانخفاض تكلفة البضاعة المباعة، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع الارباح من الاستثمارات بالقيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وانخفاض تكاليف التمويل، وانخفاض الزكاة.ويعود سبب الانخفاض فى صافى ربح الشركة خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى، ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية، وارتفاع مخصص خسائر الانخفاض فى قيمة ذمم مدينة تجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع الزكاة بسبب فرق الربط الزكوى عن الأعوام 2019م و2020م و2023م.