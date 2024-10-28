شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول" تظم ورشة عمل عن تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص فى قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة البترول والثروة المعدنية ورشة عمل تدريبية "تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص ومسئولى التخطيط والمالية لإعداد الموازنات المقترحة للجهات المختلفة وفق منظومة البرامج والاداء المراعى للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة المالية والمجلس القومى للمرأة لوضع ومتابعة وتقييم وحوكمة الخطة الإستراتيجية.

وذلك فى إطار بناء قدرات المعنيين بتحقيق مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وبرنامج عمل الحكومة المحدث 2024-2027، وذلك بحضور المهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة البترول والثروة المعدنية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، و محمد السبكي مستشار وزير المالية رئيس وحدة البرامج والاداء والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة وعدد من العاملين بوحدات تكافؤ الفرص بالوزارة والجهات التابعة وكذا المعنيين بإعداد موازنات البرامج والأداء.

وفى بداية الورشة رحبت المهندسة هالة قاسم بالحضور ، واوضحت اهمية هذه الورشة فى زيادة الوعي لدى العاملين بالقطاع باهمية تحقيق المساواة بين الجنسين لما له من دور ايجابى فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ، لافتة إلى أن استراتيجية الوزارة تولى اهمية لزيادة نسبة مشاركة العنصر النسائي في كافة الأنشطة البترولية المختلفة سواء الفنية او القيادية وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المرأة وتمكينها ورفع قدراتها والعمل على تعزيز دورها في المجتمع .

ومن جانبها قامت الدكتورة شيماء نعيم بالتأكيد على أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارة لتحقيق مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ اطلاق الاستراتيجية ، مؤكدة على أن ورشة العمل ناقشت اجراءات تفعيل دور الوحدة مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات الأخرى لابراز جهود الدولة فى توجيه مخصصات لدعم المرأة بكافه فئاتها فى ضوء عمل الوزارة وتحديد اولويات الانشطة ورفع الوعى بقضايا المرأة لتكون شريك اساسى فى عملية التنمية.

فيما استعرض محمد السبكى خطوات اعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والآداء المراعي للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطبيق العملى لتحقيق أهداف خطة الوزارة، وأشار إلي تعريف وخصائص وحدة موازنة البرامج والأداء .