شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الإثنين بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38125 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13506 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7916 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11124 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة.