شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الإثنين بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالإثنين، 28 أكتوبر 2024 02:59 م
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38125 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13506 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7916 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11124 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة.
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