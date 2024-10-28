وزير الإسكان يقوم بزيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل بجهاز "القاهرة الجديدة"

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يصدر حزمة من التكليفات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على أعلى مستوى

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة مفاجئة ظهر اليوم، لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالإدارات المختلفة بالجهاز، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ورافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

واستهل المهندس شريف الشربيني، جولته التفقدية المفاجئة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث التقى بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين، ووجه مسئولى جهاز المدينة بالعمل على حلها فوراً طبقاً للقواعد المعمول بها.

وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على أعلى مستوى، حيث وجه بتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين لأقسام المركز التكنولوجي، وتواجد أفراد أمن الجهاز للتنظيم، وزيادة مقاعد الانتظار، ووضع لافتات إرشادية توضح للمواطنين أماكن ونوعية الخدمات المختلفة لتسهيل تحركهم داخل الجهاز.

كما وجه الوزير بتوفير شباك لخدمة المواطنين من كبار السن، والفصل التام بين العملاء وموظفى الجهاز، وتقديم مختلف الخدمات للعملاء من خلال المركز التكنولوجي فقط، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومندوبيهم من خلال المكان المخصص لهم، وعلى أعلى مستوى، موجهاً بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تواجد باقى الخدمات الحكومية بجهاز المدينة للتيسير على المواطنين.

وعقب تفقده لسير العمل بالجهاز، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف أعمال رفع كفاءة أحد روافع مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة، والذى سبق أن وجه برفع كفاءته خلال زيارة سابقة للمدينة.