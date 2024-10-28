شكرا لقرائتكم خبر عن 72.97 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد عدم تأثر المنشآت النفطية الإيرانية بالهجمات الإسرائيلية، ما هدأ المخاوف من حدوث اضطراب كبير في الإمدادات النفطية.

وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم ديسمبر بنسبة 4,05% إلى 72,97 دولار، كما انخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في الشهر نفسه بنسبة 4,19% إلى 68,77 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأوضح ستيفن إينيس المحلل في "إس بي آي أسيت مانجمينت" SPI Asset Management أن "الضربة التي نفذتها إسرائيل والتي تجنبت مواقع الطاقة بعناية، خففت من المخاوف من نشوب صراع واسع النطاق مع إيران"، وأضاف أن رد إيران "قلّل من تأثير الهجوم" وهو ما قلّص المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف "إذا استمرت التوتّرات في التراجع أو اكتسبت محادثات السلام زخما غير متوقع (في الشرق الأوسط)، فقد نرى النفط ينخفض إلى 60 دولارًا للبرميل.



