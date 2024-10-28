شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 20 جنيهاً والجرام عيار 21 يسجل 3720 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين بالتعاملات الصباحية فى مستهل تعاملات الأسبوع عقب تراجع بحوالي 20 جنيهاً بسوق الصاغة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 3720 جنيهاً للجرام.

عيار 24 يسجل 4251 جنيها.

عيار 21 يسجل 3720 جنيها.

عيار 18 يسجل 3188 جنيها.

الجنيه الذهب 29760 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمي تداولات ضعيفة مع بداية الأسبوع بسبب تماسك الدولار الأمريكي وتراجع المخاوف بشأن المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، بينما لم يستسلم الذهب إلى الهبوط من أجل التصحيح حتى الآن بسبب انتظار الأسواق لبيانات أمريكية هامة تصدر هذا الأسبوع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض بنسبة 0.5% بعد أن سجل أدنى مستوى عند 2724 دولار للأونصة وأعلى مستوى عند 2744 دولار للأونصة، لتسيطر التداولات العرضية حول المستوى 2735 دولار للأونصة خلال معظم فترات التداول.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال الثلاث أسابيع الماضية ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2758 دولار للأونصة، مسجلا ارتفاع منذ بداية شهر أكتوبر بنسبة 4% وهو يمثل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

السبب الرئيسي وراء توقف الذهب عن الارتفاع مع بداية الأسبوع هو تراجع المخاوف بشأن اندلاع صراع أكبر في الشرق الأوسط بعد الضربة العسكرية للكيان الصهيوني ضد إيران والتي لم تشمل المنشآت النفطية والنووية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما قلل القادة الإيرانيون أيضًا من تأثير هذه الضربة العسكرية.

كانت المخاوف بشأن هجوم الكيان الصهيوني على إيران بسبب ضربة إيران في أوائل أكتوبر نقطة رئيسية من عدم اليقين بالنسبة للأسواق، وخاصة في ظل المخاوف من أن أي ضرر يلحق بالبنية التحتية النفطية أو النووية الإيرانية من شأنه أن يمثل تصعيدًا خطيرًا في الصراع.