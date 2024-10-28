مساعد وزير الإسكان يتفقد الاستعدادات الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية

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القاهرة - سامية سيد - إبراهيم يؤكد حرص الدولة المصرية على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضرى العالمى.. وتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي

تفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، مساء أمس، الاستعدادات اللوجستية الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، خلال الفترة من 4 : 8 نوفمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورافقه أعضاء وحدة الدعم الفنى.



وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، حرص الدولة المصرية على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، حيث يتم التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتنظيم المنتدى لإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية، وتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي.



وتجول مساعد وزير الإسكان ومرافقوه، بمختلف القاعات والأجنحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، الجارى الانتهاء من تجهيزها لاستضافة مختلف الفعاليات والجلسات المصاحبة للمنتدى الحضرى العالمى، حيث يجرى تجهيز أكثر من 115 جناحاً للمنظمات والجهات الدولية والمحلية، وما يزيد عن 52 دولة حول العالم.



كما تفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، الجناح الوطني لجمهورية مصر العربية، للتأكد من الإعداد الجيد لعرض التجربة العمرانية المصرية، وجهود الدولة للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن المصري، من خلال عدة محاور، فى مقدمتها، مشروعات الإسكان بمختلف أنماطها، ومدن الجيل الرابع، وكذا الجهود المبذولة فى إطار توجه الدولة نحو العمران الأخضر المستدام، بجانب عرض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة لعرض المستثمرين والمطورين العقاريين لمشروعاتهم الخاصة.