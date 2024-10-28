شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري الدولي يهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والسويدي إليكتريك، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي أف جي القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 30753 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 38125 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13493 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 7942 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11160 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3196 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليصل إلى مستو 8217 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، حق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، ومصر للفنادق.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومجموعة أي أف جي القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسماد مصر (ايجيفرت)، عدد 591 سهمًا، 15 ألف سهم، 2834 سهمًا، 10 ملايين سهم، 2.15 مليون سهم، 3.11 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 22 ألف سهم، وشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 1000 سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتا راية القابضة للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت) عدد 10 ملايين سهم، 3.11 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 62 سهمًا، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 250 ألف سهم، 88 ألف سهم، 15 ألف سهم، 150 ألف سهم، 597.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 50 ألف سهم، واشترت الثانية 50 ألف سهم، واشترت الثالثة 100 ألف سهم، واشترت الرابعة 3.9 مليون سهم.

أعلنت شركة سماد مصر-ايجيفرت، شراء المساهم شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة عدد 3.11 مليون سهم بسعر 60 جنيهًا بقيمة إجمالية 186.6 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها إلى 32.395%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 8.9 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 26.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 628.1 مليون جنيه مقارنة مع 555.7 مليون جنيه بنسبة نمو 13%.

في سياق منفصل أعلنت شركة مدينة مصر، عن تحقيق مبيعات إجمالية بلغت 36.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وبيع أكثر من 4 آلاف وحدة بمشروعات متنوعة للشركة.



