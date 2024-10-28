شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العربية للهندسة جودة التشغيل وخفض استهلاك الوقود والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس طارق سعيد االعضو المنتدب لدي الشركة العربية للهندسة والتوزيع احدي وكلاء شركة جنرال اليكتريك فيرنوفا الأميركية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لبحث العمل المشترك وزيادة التعاون فى تحسين معدلات الاداء لوحدات توليد الكهرباء وكفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى اطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتوسع فى توليد الكهرباء النظيفة

استعرض الدكتور محمود عصمت مجالات التعاون والعمل المشترك فى مختلف القطاعات لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وحمايتها وتأمينها فى ظل التغير المستمر فى الأحمال، وكذلك الدور الفعال فى تنفيذ خطط الصيانة وتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الاداء للتوربينات وتطوير الوحدات لتصل الى طاقتها التشغيلية القصوى فى اقل توقيت زمنى لمجابهة التغير فى الأحمال وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وعمل الدراسات الخاصة باستقرار الشبكة وتأمين استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية ومجابهة الطوارئ وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى مراكز التحكم واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة ومختلف المجالات الأخرى.

تطرق الاجتماع إلى استراتيجية الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة وخطة العمل خلال السنوات المقبلة وما يتطلبه ذلك من تدعيم للشبكة فى مناطق محطات التوليد بواسطة الشمس والرياح ، وكذلك اعادة التشغيل والاستخدام الامثل لبعض وحدات التوليد لتحقيق الاهداف المرجوة بخفض تكلفة انتاج الكيلو ات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والتوسع فى الطاقات المتجددة ، ودعم ومساندة القطاع الخاص الذى يقود مجالات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية العمل الخاصة بالتحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها على التوازي مع خطة شاملة للتشغيل الاقتصادي لمحطة توليد الكهرباء من خلال برامج للصيانة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض استخدام الوقود، مشيرا إلى استمرار العمل على الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية فى ضوء خطة التشغيل، موضحا أهمية العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده ومواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الكهرباء والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

أضاف الدكتور محمود عصمت ان الوزارة تعمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وأن هناك انفتاح على التعاون مع شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص الذى يقود خطة الدولة للاعتماد على الطاقات المتجددة وفقا لمخطط زمنى واستراتيجية عمل.