شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "رئيس هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد محطة مياه العبور الرئيسية بالمنطقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، محطة تنقية مياه العبور الرئيسية بالمنطقة الصناعية (ب&ج) يرافقه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس هيثم أبو حمادى، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الجهاز، وذلك في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة لمنظومة المياه بالمدن الجديدة.

واستهل المهندس أمين غنيم، الجولة بتفقد سير أعمال تنفيذ برنامج الصيانة الدورية بالمحطة، وذلك للحفاظ على جودة وكميات المياه المنتجة للمدن المجاورة.

كما تفقد "غنيم" سير العمل بمشروع رفع كفاءة وإحلال وتجديد المحطة، والذي يتضمن تأهيل عدد( ٨) مروقات بأحدث نظم التنقية للحفاظ على مستوى جودة المياه وشبكة الخدمات الرئيسية بالمحطة، وكذلك تغيير شبكة الري داخل المحطة إلى ري المسطحات الخضراء بالمياه الخام بدلاً من المياه النقية.



واختتم "نائب رئيس الهيئة" جولته بتفقد تنفيذ الأعمال المدنية ورفع كفاءة وتنسيق الموقع العام الجاري تنفيذها داخل المحطة ومحيطها.

جدير بالذكر ان محطة تنقية مياه العبور تعد من كبريات محطات التنقية على مستوى جمهورية مصر العربية، وتقوم بتغذية مدن (القاهرة الجديدة - العبور - العبور الجديدة - مدينة بدر - مدينة السلام - مدينة النهضة).