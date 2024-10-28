شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 ينخفض إلى 288.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في السعودية، 302.50 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في السعودية، 247.50 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في السعودية، 192.50 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 10267 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 2310.75 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في السعودية، 330 ريالا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في السعودية، 302.50 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في السعودية إلى، 288.75 ريال.
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وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في السعودية، 192.50 ريال.
أسعار الذهب اليوموانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في السعودية إلى، 165 ريالا.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 10267 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 2310.75 ريال.