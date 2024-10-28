شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 ينخفض إلى 288.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

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أسعار الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في السعودية، 330 ريالا.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في السعودية، 302.50 ريال.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في السعودية إلى، 288.75 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في السعودية، 247.50 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في السعودية، 192.50 ريال.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في السعودية إلى، 165 ريالا.وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 10267 ريالا.وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 2310.75 ريال.