الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 ينخفض إلى 288.75 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 ينخفض إلى 288.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في السعودية، 330 ريالا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في السعودية، 302.50 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في السعودية إلى، 288.75 ريال.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في السعودية، 247.50 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في السعودية، 192.50 ريال.

أسعار الذهب اليوم

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في السعودية إلى، 165 ريالا.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 10267 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 2310.75 ريال.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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