شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: السعودية تقدم تقنية جديدة لأفريقيا لدعم التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاستثمار خالد الفالح: إن السعودية ستعمل مع أفريقيا على خلق فرص جيدة مع المستثمرين، إذ تحتاج القارة إلى مساعدة نفسها وللشفافية في السياسات، فيما ستقدم السعودية تقنية جديدة تساعدها على التحول الرقمي.

وأضاف الوزير خلال جلسة حوارية في قمة أفريقيا على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة تعتبر متمكنة ورائدة في مجال التقنية ولدينا مستشفيات عن بعد والعديد من التحديات لخلق المدن الذكية ووضع التقنيات في هذه المدن.

وتابع: "لابد أن نعمل معا لتطوير الاقتصاد والاستثمار من الشركات المختلفة في السعودية لأنها فعالة وطموحة وتعمل بشكل جيد وسنقوم بإنتاج المطلوب".

وأشار وزير الاستثمار إلى أن قارة أفريقيا مصدر رئيسي لتصدير الطعام والغذاء لجميع أنحاء العالم إذا اُستفيد من إمكانياتها.