شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية؟.. اعرف أهم المستجدات الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها نحو 4.1% لخام برنت، ونحو 3.7% لخام غرب تكساس الأمريكى.

وأشار التقرير إلى أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام تضمنت استمرار مخاطر الإمدادات النفطية المحتملة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط - أكبر منطقة منتجة للنفط فى العالم.

وتابع التقرير التوقعات بشأن عجز مخزونات النفط العالمية في الربع الرابع من العام الحالي، حيث تظهر المؤشرات انخفاض تلك المخزونات خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 1.24 مليار برميل وهو مستوى منخفض بنحو 5 مليون برميل على أساس سنوي.

وذكر التقرير،خفض الصين لأسعار الفائدة المرجعية على الإقراض كجزء من تدابير التحفيز لإنعاش اقتصاد أكبر مستورد عالمي للنفط، مع زيادة حصص استيراد النفط الخام لعام 2025 إلى نحو 5.1 مليون بي مقارنة بنحو 4.9 مليون بي خلال العام الحالي.

أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي حدث من ارتفاع أسعار النفط الخام فتضمنت ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 5.5 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهرين وهو نحو 426 مليون برميل، تزامناً مع انتعاش الواردات عقب التراجع الذي شهدته بسبب الإعصار Milton.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مخزونات الغازولين الأمريكية لتصل إلى نحو 213.6 مليون برميل، على خلفية انتعاش نشاط مصافي التكرير عقب انتهاء أعمال الصيانة الموسمية.

وأضاف التقرير ،ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر شهر يوليو 2024 مما يجعل النفط أعلى تكلفه بالعملات الأخرى، وقد يضر بالطلب على النفط.