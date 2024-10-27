شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية تعلن عن طرح وحدات جاهزة بالمجمع الصناعي المعدنى بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الأحد عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع الصناعات الصغيرة المعدنى بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن من المقرر سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات اعتباراً من ٢٨ اكتوبر وحتى ٧ نوفمبر القادم، وسيتم طرح كراسـات الشـروط للبيع من خـلال فــرع الهيئة ببنى سويف وكذلك مقر الهيئة بالتجــمع الخامــس.

مشيرة أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع هندسية وقوى وغذائية، وتبلغ مساحة الوحدة ٦٤٨ م٢ كما يتمتع المجمع الصناعي المعدنى بالفيوم بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه) مؤكدة ان الأولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتى أثبتت جديتها.

وأكدت أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار وكذا تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ أشهر من تاريخ استلام الوحدة. الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة في حالة التمليك للمستثمر الصناعي ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن والاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية.

وأضافت ناهد يوسف أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة أيضا في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٥٠٠ جنيه فقط.

توفر الهيئة من خلال موقعها الالكترونى www.ida.gov.eg والذي تم تدشين النسخة المطورة منه مؤخرا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر وكذا معلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها ١٦ مجمعا صناعيا بـ١٥ محافظة.