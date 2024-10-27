شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 27-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 27-10-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومصر للفنادق، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 934.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.9 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.25%، والعرب على 7.02%، واستحوذت المؤسسات على 24.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 47.1 مليون جنيه، 28.9 مليون جنيه، 61.9 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 198 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 30812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 38180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13518 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 7923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 11141 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 8139 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1808 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 62.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 33.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 101 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.74%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 193.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.13%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 171.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.71%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.059 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.35%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 2.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.43%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 32.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 5.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.78%.