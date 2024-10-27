شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى المشروعات": حوافز الصناعات الجديدة لابد أن تتضمن خطوط إنتاج حديثة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة، المبادرة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، من أجل توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات.

وأكد السقطي فى بيان له اليوم، أهمية وضع رؤية متكاملة للحصول على الحوافز المذكورة فى المبادرة لتحقيق الأهداف الصناعية المطلوبة وتنظيم السوق المحلى، حتى لا تتجه المصانع نحو صناعات بعينها يسهل معها الحصول على الحوافز ويتم ترك القطاعات الأخرى، مما قد يؤدى إلى حدوث إنتاج يزيد عن حاجة السوق الحقيقية فى بعض المنتجات والسلع ويحدث ندرة فى منتجات أخرى.

وأضاف السقطى، أن شروط مبادرة الحصول على الحوافز الاستثنائية للصناعات غير الموجودة فى مصر لابد أن تحدد الصناعات المطلوبة بدقة، وتحديد مواصفاتها وحجم إنتاجها المطلوب فى السوق، والتأكد من إمكانيات تدبير المواد الخام وقدرة المستثمر على جلب خطوط إنتاج وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة تتناسب مع التطور وعدم الاعتماد على خطوط إنتاج استعمال الخارج أو متقادمة، موضحا أن تلك الاجراءات تمثل حماية للمستثمر من حدوث تعثر فى السوق المحلى، كما أنها تساعد على تطوير الصناعة المحلية طبقا لمستجدات التصنيع العالمية.