شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جامع: الطاقة الإنتاجية لـ"A&A group" تتجاوز 6 آلاف قطعة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد جامع الرئيس التنفيذى لمجموعة A&A group المتخصصة فى إنتاج الفايبر جلاس، أن لديه استراتيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية لدى المصنع بما يوازى حجم المشروعات التى تسعى الشركة للعمل عليها من المشروعات القومية والإنتاجية المختلفة.

وأضاف فى حديث مع الخليج 365، أن مصنعه كائن فى طنطا ويعمل منذ 5 سنوات فى إنتاج الفايبر جلاس، بطاقة إنتاجية تتجاوز 6 آلاف قطعة سنوياً، مشيرا إلى إمكانية مضاعفة هذا الرقم بعد الدخول فى شراكات لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة.

وقال "جامع" إنه بدأ العمل على تدشين هذا المصنع منذ بداية عام 2018 وعمل على المشروع منفرداً بدون مساندة من أحد، مضيفاً " أن المصنع بدأ على مساحة 150 متر فقط والآن بالمجهود والتعب والعمل على مدار شهور وصلت مساحته 600 متر "

وأشار "جامع" إلى مساعيه للحصول على عدد من المشروعات لتلبية احتياجاتها من الفايبر جلاس وهو ما يساهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية لدى مصنعه، لافتاً إلى أن صناعة الفايبر جلاس هى صناعة يدوية تعتمد بصورة مباشرة على القوى البشرية وليس على ماكينات التصنيع.

وأوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة E&A جروب المتخصصة فى إنتاج الفايبر جلاس، أن هناك رؤية لزيادة المبيعات السنوية فى المصنع بما يحقق خلق مزيد من فرص العمل بالمحافظة، والسعى إلى فتح سوق تصديرى للإنتاج من مصنعه.

وشدد على أنه يسعى إلى التواصل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الاستفادة من الخدمات المختلفة للجهاز والاشتراك فى المعارض السنوية والحصول على المشروعات المختلفة.

وأكد أنه يسعى إلى توفير المزيد من فرص العمل عبر زيادة الطاقة الإنتاجية فى مصنعه عبر الدخول إلى المشروعات القومية والتنموية لأنها فرصة لتنمية المصانع وزيادة الإنتاجية فيها.



