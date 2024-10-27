شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستفيد الشركات والمؤسسات من خدمة التحصيل والإخطار الإلكتروني لهيئة البريد؟ والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الهيئة القومية للبريد، خدمة التحصيل والإخطار الالكتروني، حيث يمكن للشركات والمؤسسات والهيئات تلقى متحصلاتهم من خلال المنظومة الإلكترونية التي توفر إمكانية تلقى إخطار مباشر فور إتمام أى عملية تحصيل فى أى مكتب بريد في جميع الجمهورية.



مزايا الخدمة



السحب والإيداع خلال جميع أيام الأسبوع



تلقى إخطار فورى بعملية التحصيل يظهر فيه "اسم المودع، المبلغ المودع، وتاريخ وتوقيت الإيداع".



ربط نظام الإخطار الفورى مع نظم المعلومات الداخلية الخاصة بالعميل، وهذا يسهم في تطور كفاءة وسرعة تجميع البيانات المتعلقة بالتسويق والمبيعات.

ويعد البريد المصري واجهة "المواطن المصري" للحصول على الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية؛ وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر "مكاتب البريد" المنتشرة في المحافظات.

ويمتلك البريد المصري، أكبر شبكة فروع لهيئة حكومية، يستطيع من خلالها الوصول لجميع المواطنين وفي أي مكان، ومن أبرز تلك الخدمات، بريد الرسائل، والبريد الدعائي، والبريد السريع، والطرود البريدية، وخدمات المطبوعات، وخدمة إيزي بوكس، وخدمة وصَّلْها.