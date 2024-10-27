شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاقتصادية تغرم 4 من سماسرة بيض المائدة 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة في الجنحة رقم 3095لسنة 2024، بتغريم 4 من سماسرة بيض المائدة مبلغ 20 مليون جنيه (بواقع 5 ملايين لكل منهم)، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة سواء بالخفض أو الرفع أو التثبيت بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

كما ألزمت المحكمة المحكوم ضدهم بنشر الحكم بالجريدة الرسمية وبجريدتي الأهرام والجمهورية على نفقتهم وإلزامهم المصاريف الجنائية.