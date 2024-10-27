شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم.. مدير عام صندوق النقد تزور مصر 2 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وكان أبرزها: مدير عام صندوق النقد تزور مصر 2 نوفمبر للإطلاع على الوضع الاقتصادى.

مصادر: مدير عام صندوق النقد تزور مصر 2 نوفمبر للإطلاع على الوضع الاقتصادىقالت مصادر دولية مطلعة فى العاصمة الأميركية واشنطن، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، ستزور مصر يوم 2 نوفمبر المقبل للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء لعرض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى. وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة الطرق والنقل الجماعى بعدد من المدن الجديدةتابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنظومة الطرق والنقل الجماعي بعددٍ من المدن الجديدة، والتي شملت مدن: العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والعبور، ودمياط الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأخميم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وبدر. وزير الاتصالات يفتتح أول مركز للابتكار لشركة ديلويت فى مصر بسعة قصوى 5000 متخصصافتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز ديلويت للابتكار Deloitte Innovation Hub فى القاهرة والمتخصص فى تقديم الخدمات التكنولوجية المبتكرة والذى تم إطلاقه باستثمارات بقيمة 30 مليون دولار على مدار ثلاثة أعوام، حيث أنه لأول مرة تفتتح شركة ديلويت العالمية مركز لتصدير الخدمات الرقمية المبتكرة من مصر، رغم تواجدها فى السوق المصرى منذ عشرات السنوات كشركة استشارات ومحاسبة. جهاز تنمية المشروعات: ضخ 1.9 مليار جنيه لتمويل مشروعات أسوانأعلن جهاز تنمية المشروعات أنه تم ضخ 1.9 مليار جنيه في محافظة أسوان خلال الفترة من 1/7/2014-30/9/2024 مولت نحو 80 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت نحو 109 ألف فرص عمل، ومن بين تلك التمويلات 160 مليون جنيه منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب في المحافظة وفرت حوالي 1.8 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة. الكهرباء: استمرار تقسيط "المقايسة وقيمة العداد" لصغار المشتركين فقطكشف منصور عبد الغنى المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بالغاء تقسيط قيمة العداد والمقايسة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمخالفين وسارقى التيار الكهربائي، تتضمن المخالفين من كبار المشتركين فقط وليس صغار المشتركين سواء من القطاعات التجارية أو المنزلية. وزيرا قطاع الأعمال والعمل يبحثان تعزيز التعاون فى عدد من الملفات المشتركةاستقبل محمد جبران وزير العمل، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات من بينها توسيع التعاون في الخطط والبرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء، والجهود الجارية لتحسين بيئة العمل في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد وأبرز التعديلات التي تم إدخالها عليه .

وزير الاستثمار يضع حجر الأساس لشركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع المغذيات الصحيةقام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوضع حجر الأساس لشركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع المغذيات الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وأوكا هيروشي سفير اليابان في القاهرة، والسيد أحمد زغلول مدير مجلس إدارة شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية.