شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إيديكس للهندسة بقيمة 369 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 33.7 مليون سهم بقيمة 369.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة ريلاينس للخرسانة الجاهزة بحجم تداول 553 ألف سهم بقيمة 55.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة سيركل للتنمية والاستثمار بحجم تداول 400 ألف سهم بقيمة 40 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 35 مليون سهم بقيمة أكثر من 470.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 33 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 934.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.9 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.25%، والعرب على 7.02%، واستحوذت المؤسسات على 24.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 47.1 مليون جنيه، 28.9 مليون جنيه، 61.9 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 198 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 30812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 38180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13518 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 7923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 11141 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 8139 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1808 نقطة.