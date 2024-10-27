شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو المكارم رئيساً للتصديري للصناعات الكيماوية لـ 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إجراءات انتخاب هيئة المكتب لمدة 3 سنوات، حيث أجريت الانتخابات بحضور اللجنة المشكلة للإشراف علي انتخابات هيئة المجالس التصديرية والمكونة من حسام كرم - مدير عام المجالس التصديرية ورئيس الأمانة الفنية للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة- بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، وحيد منصور - الشؤون القانونية - وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وانتهت الانتخابات باختيار خالد أبو المكارم - رئيسًا للمجلس، مصطفى شريف الجبلي – وكيل المجلس، محمد يوسف زين العابدين – وكيل المجلس، طارق زغلول– أمين الصندوق.



هذا وقد أجريت الانتخابات بناءً على قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لعام 2024 بشأن تشكيل المجالس التصديرية حيث شمل التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة وهم، خالد ابو المكارم ، عمر عبد العزيز، عمرو محمد محمد احمد السيد، تامر محمد يونس بروكتل وجامبل مصر.

كما ضم تشكيل المجلس كلا من توفيق لحام مصر لصناعة الزجاج، مصطفى شريف الجبلي ابو زعبل للأسمدة، جون وديع بشاي و حازم بشر و عمر خميس عصفور و طارق زغلول و جمال محمد الخشن و على زين العابدين و محمد إبراهيم و عابد عز الرجال، محمد يوسف زين العابدين.