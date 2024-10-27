شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء الأغذية والأدوية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 8.2%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%، وصعدت قطاعات مواد البناء، والتجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 2.1%، وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي.

وزاد قطاع العقارات بنسبة 0.4%، ونمت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، فيما تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، 0.5%، 0.01%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 934.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.9 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.25%، والعرب على 7.02%، واستحوذت المؤسسات على 24.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 47.1 مليون جنيه، 28.9 مليون جنيه، 61.9 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 198 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 30812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 38180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13518 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 7923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 11141 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 8139 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1808 نقطة.