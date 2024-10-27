شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استمرار تقسيط "المقايسة وقيمة العداد" لصغار المشتركين فقط والان مع تفاصيل الخبر

كشف منصور عبد الغنى المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بالغاء تقسيط قيمة العداد والمقايسة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمخالفين وسارقى التيار الكهربائي، تتضمن المخالفين من كبار المشتركين فقط وليس صغار المشتركين سواء من القطاعات التجارية أو المنزلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المواطنين الذين يرغبون فى تقنين أوضاعهم وتحويل المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية يمكنهم تقسيط قيمة العداد والمقايسة من خلال تقديم طلب لـ شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

وأشار المتحدث باسم الكهرباء، أن تركيب عداد كودى لا يتطلب حاليا اى شروط أو قيود، مشيرا إلى أن شرط توفير إيصال ممارسة تم الغائه والحصول على عداد كودى يتطلب فقط تقديم صورة البطاقة الشخصية وسند الملكية للوحدة المراد تركيب عداد كودى لها.