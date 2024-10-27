شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 30878 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 38260 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 13534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 7955 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 11182 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3215 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليصل إلى مستو 8217 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومصر للفنادق، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقتين على أسهم شركتي سماد مصر (ايجيفرت)، ومستشفى كليوباترا، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الأول لعدد 3.11 مليون سهم بقيمة 186.6 مليون جنيه، والثانية بحجم تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عدد 769.6 ألف سهم، 2166 سهمًا، 5.5 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 1.95 مليون سهم، 92.7 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 185.4 ألف سهم، 4812 سهمًا، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 623 سهمًا، فيما باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) عدد 20255 سهمًا، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 36 ألف سهم، 5.53 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 460 سهمًا.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 125 ألف سهم، واشترت الثانية 100 ألف سهم، واشترت الثالثة 100 ألف سهم، واشترت الرابعة مليون سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا، مبيعات بلغت 188.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 160.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 118%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 42.8 مليون جنيه مقارنة مع 33.8 مليون جنيه بنسبة نمو 126%.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، مبيعات بلغت 260.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 240.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 155.9 مليون جنيه مقارنة مع 136.7 مليون جنيه بنسبة نمو 14%.

كما حققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات نشاط بلغت 113 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 84.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 30.5 مليون جنيه مقارنة مع 180.5 مليون جنيه بنسبة نمو 126%.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، توقيع عقد تمويل مساند مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ 275 مليون جنيه، وذلك تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية لشركة التوفيق، على أن يسدد على شريحتين الأول بمبلغ 120 مليون جنيه، و150مليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2024 كحد أقصى.