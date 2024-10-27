شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 27-10-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالأحد، 27 أكتوبر 2024 12:39 م
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 27-10-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
12.36جنيه للشراء.
13.38جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.44جنيه للشراء.
13.38جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.47جنيه للشراء.
13.40جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.46جنيه للشراء.
13.40جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.56جنيه للشراء.
13.40جنيه للبيع.
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