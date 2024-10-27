“هيئة العقار”: غدًا تنطلق أعمال القمة العالمية للبروبتك في العاصمة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تنطلق غدًا الأحد أعمال القمة العالمية للبروبتك ” The Global Proptech Summit ” التي تنظمها الهيئة العامة للعقار في العاصمة الرياض برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبشراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية للإسكانNHC))، ومشاركة شخصيات بارزة وخبراء ومتخصصين في صناعة العقار والتقنيات العقارية وأكثر من 100متحدثٍ يمثلون 80 دولة يشاركون تجاربهم وخبراتهم ووجهات النظر مع قادة الفكر ، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات العقار والتقنية العقارية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أن “القمة” ستستضيف أبرز المنصات العقارية وشركات التقنية المالية ورواد الأعمال والخبراء والشركات الاستشارية والمعاهد التدريبية والمطورين ، وستتضمن القمة عددًا من الإطلاقات والاتفاقيات التي تخدم قطاع التقنية العقارية، وستتناول عددًا من المحاور، منها: النظام التشريعي للتكنولوجيا العقارية، والابتكار وريادة الأعمال في مستقبل التكنولوجيا العقارية، وقوة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من المخطط إلى الواقع، و تمثل القمة منصة للشراكات مع الجهات العالمية وبوابة للشركات الناشئة والواعدة والرائدة لعرض حلولها المبتكرة في صناعة العقار والالتقاء بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الجريئة.

وأشار “المفرج ” إلى أن القمة العالمية للبروبتك ستناقش رحلة التحول الرقمي في القطاع العقاري ودور التقنيات الناشئة في تشكيل مستقبل “البروبتك” وآخر ما توصلت إليه تقنيات البناء الحديث ودور تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل العقار وأتمتة عملياته وخدماته ، إضافة إلى الحديث عن حلول “البروبتك ” في التنمية الحضرية واتخاذ القرارات الأكثر ذكاءً بما يسهم في تنمية الاستثمارات و تعزيز الاستدامة المالية ، كما ستسلط القمة الضوء على الدور المحوري للتقنيات العقارية “البروبتك ” في سلاسل الإمداد والتحليلات التنبؤية وإدارة المخاطر ، ويصاحب ” القمة ” معرض تقني عقاري بمشاركة شركات، ومنصات عقارية، وتقنية محلية ودولية، يستعرضون من خلاله الابتكارات التقنية العقارية والجيل القادم منها والتجارب والرؤى المستقبلية للصناعة في ظل التقدم التكنولوجي السريع بما يعزز من تحقيق التوجهات الاستراتيجية للقطاع العقاري في المملكة وريادته تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

يُذكر أنّ القمة العالمية للبروبتك تأتي بالتزامن مع ما يشهده السوق العقاري السعودي من ازدهار يجعل منه أكثر طلبًا للحلول المبتكرة التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالنمو السكاني المتسارع ومبادرات المدن الذكية ومشاريع التطوير الطموحة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة ، وتدعو الهيئة المهتمين والمختصين والباحثين والجهات العاملة في هذا المجال في جميع دول العالم، إلى التسجيل والمشاركة ، والاطلاع على أجندة أعمالها عبر الرابط https://globalproptechsummit.com/ .

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