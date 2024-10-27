شكرا لقرائتكم خبر عن «هرفي للأغذية» تتكبد خسائر بـ33.36 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة هرفي للخدمات الغذائية إلى الخسارة في الربع الثالث من 2024 بـ33.367 مليون ريال، مقابل أرباح بـ11.040 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافى خسارة بالربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي ربح للربع المماثل من عام 2023 إلى انخفاض المبيعات وانخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية، وزيادة المصاريف التمويلية، فضلاً عن زيادة مصروف الزكاة.
ويعود سبب زيادة صافى الخسارة للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي خسارة الربع السابق من عام 2024 إلى انخفاض المبيعات وانخفاض الإيرادات الإخرى على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، والمصاريف التمويلية، وانخفاض مصروف الزكاة.
وبحسب البيان، يعود سبب تحقيق صافى خسارة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافى ربح للفترة المماثلة من العام السابق 2023 إلى انخفاض المبيعات وانخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية، وزيادة المصاريف التمويلية، وزيادة مصروف الزكاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافى خسارة بالربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي ربح للربع المماثل من عام 2023 إلى انخفاض المبيعات وانخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية، وزيادة المصاريف التمويلية، فضلاً عن زيادة مصروف الزكاة.
ويعود سبب زيادة صافى الخسارة للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي خسارة الربع السابق من عام 2024 إلى انخفاض المبيعات وانخفاض الإيرادات الإخرى على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، والمصاريف التمويلية، وانخفاض مصروف الزكاة.
وبحسب البيان، يعود سبب تحقيق صافى خسارة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافى ربح للفترة المماثلة من العام السابق 2023 إلى انخفاض المبيعات وانخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية، وزيادة المصاريف التمويلية، وزيادة مصروف الزكاة.