شكرا لقرائتكم خبر عن «هرفي للأغذية» تتكبد خسائر بـ33.36 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية