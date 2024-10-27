شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» توقع اتفاقية لتأهيل الشركة لإصدار شهادات ائتمان الكربون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير"، الخميس الماضي، اتفاقية شراكة لتأهيل الشركة لإصدار شهادات ائتمان الكربون حسب المعايير والنظم المتبعة مع شركة الحياد الصفري، والتي تتضمن القيام بالمراقبة وإصدار التقارير والتحقق وبناء العلاقات بالتعاون مع مقدمي الخدمات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة والمحافظة عليها والوصول إلى الحياد الصفري بغضون العام 2060.
ونوهت الشركة بنشر أي تطورات أو مستجدات بهذا الخصوص في حينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة والمحافظة عليها والوصول إلى الحياد الصفري بغضون العام 2060.
ونوهت الشركة بنشر أي تطورات أو مستجدات بهذا الخصوص في حينه.