شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» توقع اتفاقية لتأهيل الشركة لإصدار شهادات ائتمان الكربون والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية