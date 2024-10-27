شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظة للتعليم»: شراء أرض في حفر الباطن بـ3.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المحافظة للتعليم شراء أرض من صلاح بن صالح إبراهيم المحيميد (طرف ذو علاقة) بمساحة (1,596 م).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ 3.430 مليون ريال.
وأضافت أن الأرض تقع في مدينة حفر الباطن حي الخالدية، علمًا بأن الشراء تم عن طريق المزاد العلني (الإلكتروني)، وتمت الترسية لصالح شركة المحافظة للتعليم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة لتنويع مصادر الدخل، فيما تلتزم الشركة بدفع ضريبة التصرفات العقارية وفق الأنظمة.
وأفادت بأن أسباب شراء الأرض لتطويرها كعقار استثماري مدر للدخل، متوقعة زيادة في قيمة الأصول والتوسع في أعمال الشركة وزيادة في الإيرادات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ 3.430 مليون ريال.
وأضافت أن الأرض تقع في مدينة حفر الباطن حي الخالدية، علمًا بأن الشراء تم عن طريق المزاد العلني (الإلكتروني)، وتمت الترسية لصالح شركة المحافظة للتعليم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة لتنويع مصادر الدخل، فيما تلتزم الشركة بدفع ضريبة التصرفات العقارية وفق الأنظمة.
وأفادت بأن أسباب شراء الأرض لتطويرها كعقار استثماري مدر للدخل، متوقعة زيادة في قيمة الأصول والتوسع في أعمال الشركة وزيادة في الإيرادات.